Il ritorno di Uomini e Donne si avvicina sempre di più, ma come ogni anno non manca qualche sorpresa sul calendario delle registrazioni. Nei giorni scorsi era trapelata l’indiscrezione che i primi appuntamenti sarebbero stati fissati per il 25 e 26 agosto. Ora, però, arriva la conferma ufficiale: le date sono state slittate al 27 e 28 agosto.

A dare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, sempre attento e aggiornato sulle vicende del programma condotto da Maria De Filippi, spiegando come ci sia stato un piccolo cambio di rotta rispetto alle informazioni circolate in precedenza.

Le prime puntate dedicate a Temptation Island

Un’altra novità riguarda i contenuti: le prime due puntate della nuova stagione saranno dedicate quasi interamente a Temptation Island. I protagonisti del reality torneranno in studio per raccontare cosa è successo dopo la fine del programma, chiarendo così i tanti rumor che li hanno visti protagonisti nelle ultime settimane.

Sarà quindi l’occasione per scoprire come proseguono le storie d’amore (e le eventuali rotture) e capire se le indiscrezioni circolate sui social troveranno conferma o verranno smentite.

I nuovi tronisti e il parterre

Non mancheranno, ovviamente, le presentazioni dei nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco in questa stagione. Grande spazio sarà dato anche al parterre di dame e cavalieri, che torneranno a raccontare le proprie storie e a vivere nuove dinamiche nello studio di Canale 5.

L’attesa sta per finire

Dopo la lunga pausa estiva, Uomini e Donne è dunque pronto a tornare con nuovi colpi di scena, emozioni e racconti. Le registrazioni del 27 e 28 agosto segneranno l’inizio ufficiale della stagione 2025/2026 e, come da tradizione, le prime anticipazioni non tarderanno ad arrivare.