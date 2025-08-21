Era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità: Amanda Lecciso e Iago Garcia non stanno più insieme. La loro storia, nata dopo l’esperienza condivisa nella Casa del Grande Fratello, è giunta al capolinea.

Una storia nata dopo il reality

La sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo sono stati tra i protagonisti più seguiti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, la loro relazione non è sbocciata sotto i riflettori del programma, bensì una volta terminato il reality.

Nei mesi successivi, i due avevano trascorso molto tempo insieme, soprattutto in Puglia, terra d’origine di Amanda, e in occasione di diverse ospitate televisive – in particolare nel programma La volta buona su Rai 1 – avevano confermato che stava nascendo qualcosa di importante tra loro.

I segnali della crisi

Da qualche settimana, però, i fan più attenti avevano notato qualcosa di strano: Amanda e Iago non si mostravano più insieme sui social. Lei era spesso in Italia, lui prevalentemente in Spagna. A rendere la situazione ancora più ambigua, una storia condivisa da entrambi su Instagram in cui si vedevano in videochiamata con la didascalia "amicizia", che ha lasciato perplessi molti fan.

La conferma di Amanda

A fare chiarezza ci ha pensato direttamente Amanda Lecciso, intervistata da Il Messaggero, che ha dichiarato: “Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna”.

L'ex gieffina ha anche voluto sottolineare che non ci sono rancori tra lei e Iago e che il loro rapporto è terminato nel rispetto reciproco: “Siamo rimasti in buoni rapporti”.