Dopo il terremoto che si è generato in seguito alle rivelazioni di Carlo Motta, che a Fanpage.it ha dichiarato di aver visto in diverse occasioni la sua ex Helena Prestes dopo la finale del Grande Fratello (all’insaputa di Javier Martinez), tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino, che si mormorava fossero in crisi, la storia d’amore procede a gonfie vele. Durante un torneo di beach volley che si è svolto a Rimini lo scorso fine settimana, i due ex gieffini hanno messo ulteriormente a tacere le malelingue che parlavano di una rottura imminente dopo quanto dichiarato dall’ex di lei.

“Il pallavolista argentino, impegnato in campo, è stato sostenuto dalla modella brasiliana, che lo ha incoraggiato tra il pubblico, ha scherzato con lui, è stata la sua prima e più scatenata tifosa. E a fine evento, gli scatti ritraggono Helena e Javier sorridenti, con le braccia intrecciate e gli sguardi complici, mentre si stringono ai fan nella serata post-partita. Un gesto che cancella le nubi delle ultime settimane”, si legge su Eva 3000.

E ancora: “A Rimini, la coppia ha trasformato l’evento sportivo in un trionfo d’affetto. Helena, tra il pubblico, non ha perso un gesto di Javier, applaudendo ogni suo punto. Dopo la partita, i due hanno posato insieme per i fan. Una scena che ha commosso i follower, molti dei quali avevano inviato messaggi di sostegno durante la bufera. Helena ha poi voluto ringraziarli in una storia: ‘Grazie di cuore a tutti! Mi dispiace non avervi dedicato l’attenzione che meritavate: c’era tantissima gente e non stavo benissimo. Perdonatemi! La vostra vicinanza è una gioia immensa'”.

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in tv

E adesso, i numerosissimi fan della coppia potranno vederli nuovamente in tv. La scorsa settimana, infatti, i due ex gieffini hanno registrato una puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese Celebrity Chef, cooking show che va in onda su TV8. Due personaggi celebri si improvvisano chef, preparando un menù degustazione, composto da tre portate, presso i ristoranti di Alessandro Borghese (a Milano e a Venezia). Aiutati dalla brigata del ristorante, i due concorrenti si contendono la vittoria come miglior chef della serata. Molto probabilmente, la puntata di Celebity Chef con protagonisti Helena e Javier andrà in onda tra settembre e ottobre prossimi.