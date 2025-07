Era l’agosto del 2019 quando si verificò un botta e risposta sui social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, con quest’ultima che denunciò l’ex tronista di Uomini e Donne.

Tra le due non correva buon sangue in quanto l’autrice del dating show di Maria De Filippi ebbe degli screzi con Mario Serpa, e Teresa ne approfittò per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Tutto torna, soprattutto quando fai del male. La cosa bella? Godersi lo spettacolo al di fuori e ridere sempre e comunque. Meglio stare zitti, finta come poche. Io ho parlato di una singola persona e non di un intero staff. Io non ce l’ho con la redazione, ma con una persona”. La persona in questione era proprio la Mennoia.

In seguito, attraverso la pagina ufficiale di Uomini e Donne, venne pubblicato un post contro ignoti: “Recentemente si leggono sui social a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue ed altre più equivoche dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni che poi purtroppo non arrivano mai… Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto… Oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce. La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi’ e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di Maria De Filippi”. Ovviamente, l’allusione a Teresa Cilia e Mario Serpa era palese.

Teresa Cilia, cos'accadde con Raffaella Mennoia

Quel post irritò particolarmente l’ex tronista: “Mi volete far star zitta e non dire nulla? A me le prese di potere danno molto fastidio. Sei arrivata a farti difendere dai piani alti. Quando uno ha paura ha bisogno di altri. Sei tu che hai bisogno di farti aiutare, non io. E soprattutto io non rosico. Non provo invidia di una persona che vive di minacce. Tu vivi di minacce. Quando ti dicono ‘se tu fai questo qui non ci metti più piede’. Ok, non ci metterò più piede. Se non ricordo male tu eri quella che prendeva in giro tutte quelle persone che sponsorizzavano sui social, e se non ricordo male tu fino a due settimane fa avevi Hello Body tra le mani, con tanto di codice sconto. Quindi stai zitta, stai zitta! Sei ridicola! Stai zitta!”.

Dal canto suo, la Mennoia scrisse: “È una settimana che mi dibatto tra quello da mettere in valigia o se andare dall’avvocato per far partire una bella denuncia… Poi penso che fa caldo per tutti e rimando a settembre”.

Teresa Cilia: "Giustizia fatta"

A quanto pare quella denuncia è partita per davvero, e adesso, a distanza di sei anni, Teresa Cilia ha condiviso sui social la decisione del Tribunale: assolta perché il fatto non sussiste. “Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità, conta l’umiltà e soprattutto chi non ha paura di un potere che ahimè solo Dio può avere. Sei anni fa sono stata denunciata dalla signora Raffaella Mennoia, portandomi in Tribunale per sei lunghissimi anni, ovviamente c’è tanto da raccontare, cosa che farò in questi giorni. Giustizia fatta”, le parole dell’ex tronista.