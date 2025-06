Prosegue a gonfie vele la relazione tra Roberta Di Padua e Alessandra Vicinanza, coppia nata a Uomini e Donne. Dopo aver lasciato il programma oltre un anno fa (lui era reduce dalla rottura con Ida Platano, ex dama nonché ex tronista del dating show di Maria De Filippi), adesso la coppia a starebbe anche pensando al matrimonio. Roberta e Alessandro infatti stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al mare, ed è proprio qui che hanno parlato della possibilità di convolare a nozze.

Con la scusa di parlare degli allestimenti floreali che l’ex cavaliere salernitano sta preparando per i numerosi matrimoni di questa stagione, Alessandro ha colto la palla al balzo per proporre alla Di Padua di diventare sua moglie: “Eccoci qui, ragazzi è una settimana che non ci vediamo. L’ho trattenuta un pochino, ragazzi si sposano tutti per fortuna, è un’esperienza che va fatta. Mi vuoi sposare amore? Le cose spontanee sono le migliori, ti ho fatto una domanda, rispondi. Ragazzi non mi vuole sposare. Hai evaso la domanda, io ti ho fatto una proposta, siamo qui da soli al mare sul lettino… Ragazzi lei evade la domanda perché in effetti lei ha già dato e nel matrimonio non è che ci crede tanto”.

Roberta ha risposto: “Voglio la proposta fatta bene, tra i tanti allestimenti meravigliosi che hai fatto ce ne è uno che faresti al tuo matrimonio? Non ho evaso la domanda, tutto il tempo che ho aspettato merito di più. Lavoraci, puoi fare di meglio. Io ci credo eccome nel matrimonio”.