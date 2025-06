Alessandro Basciano ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni? Per il dj ligure è stato disposto da parte della Corte di Cassazione, il divieto di avvicinamento all’ormai ex compagna e l’applicazione della misura del braccialetto elettronico. Al suo rientro dagli Stati Uniti dove si trovava per lavoro, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico utile a verificare che non si avvicinasse all'ex compagna. Ma – ha fatto sapere nei giorni scorsi sapere l'Adnkronos - non è stato possibile eseguire il provvedimento perché “per questo mese tutti gli slot sono occupati”.

Intanto, nelle ultime ore è esploso un nuovo gossip che vede protagonista Basciano. Stando ad una segnalazione, riportata dai colleghi di LolloMagazine, l’ex gieffino starebbe frequentando Asia Annunziata, giovane influencer, con la quale sarebbe stato avvistato in atteggiamenti complici durante una serata in discoteca e in un resort di Mykonos (clicca QUI per l’articolo).

Tuttavia non c’è stato alcun seguito relativamente a questo pettegolezzo, ma nel frattempo il dj nelle ultime ore è stato accostato ad un’altra ragazza. La foto è stata inviata a Deianira Marzano, ma l’esperto di gossip Amedeo Venza, amico di Alessandro Basciano, ha prontamente smentito la presunta frequentazione: “Ci sta che se Basciano viene avvistato con qualcuna accanto si pensa subito ad una frequentazione, ma che io sappia è ancora single”.