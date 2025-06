Alessandro Basciano potrebbe aver voltato pagina dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni. Per il dj ligure ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato disposto da parte della Corte di Cassazione, il divieto di avvicinamento all’ormai ex compagna e l’applicazione della misura del braccialetto elettronico.

Nelle ultime ore è intanto esploso un nuovo gossip che vede protagonista Basciano. Stando ad una segnalazione, riportata dai colleghi di LolloMagazine, l’ex gieffino starebbe frequentando Asia Annunziata, giovane influencer, con la quale sarebbe stato avvistato in atteggiamenti complici durante una serata in discoteca e in un resort di Mykonos.

“Alcune segnalazioni hanno riportato di aver visto Alessandro Basciano e Asia Annunziata trascorrere la serata di ieri insieme in una discoteca molto frequentata – si legge su LolloMagazine -. Ma non finisce qui: secondo quanto riportato, i due sarebbero stati visti anche alloggiare nello stesso resort o abitazione privata. Il dettaglio ha immediatamente scatenato curiosità e supposizioni tra i fan, che si chiedono se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia o frequentazione occasionale.

Per il momento, possiamo affermare che non ci sarebbe nulla di ufficiale tra Alessandro e Asia. Nessuna relazione stabile, nessun fidanzamento in corso: si tratterebbe di una semplice amicizia-conoscenza o, al massimo, una frequentazione agli inizi, senza definizioni precise”.