Lo scorso anno, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno ufficializzato la loro relazione. Lui era reduce dalla rottura con Giulia De Lellis, mentre lei aveva avuto una storia con il tennista Matteo Berrettini.

L’ex velina e l’imprenditore sono sempre più innamorati, e stando a quanto rivelato alcuni mesi fa da Alberto Dandolo sui Oggi, lei sognerebbe una famiglia e il matrimonio: “Lei è molto gelosa, ma le cose vanno molto bene. La showgirl sogna di costruire una famiglia con Carlo e aspira ai fiori d’arancio, vedremo se si scioglieranno le riserve della suocera”.

Ma il vero scoop l’ha lanciato Gabriele Parpiglia, che nella rubrica “Chicchi di gossip” sulla sua newsletter ha pubblicato un rumor secondo il quale Melissa Satta sarebbe in dolce attesa: “Nei salotti della Milano bene non si parla d’altro: Melissa Satta sarebbe in dolce attesa per la felicità del compagno Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis (oggi incinta di Tony Effe). Al momento la notizia non trova conferme. Intanto la coppia è in vacanza in Giappone e si gode le vacanze e lei usa vestiti larghi, molto larghi”.