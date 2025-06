Archiviata la sua avventura al Grande Fratello, durante la quale è riuscita a conquistare un enorme seguito, anche a livello internazionale, Zeudi Di Palma continua ad accrescere la sua popolarità. La Miss Italia 2021, infatti, si spingerà in diversi eventi in giro per il mondo. In uno di questi, che si è tenuto al Teatro La Latina di Madrid, l’ex gieffina si è esibita in balli, sfilate ed esibizioni alla batteria. Tuttavia, le performance discutibili hanno generato l’ironia del web: “C'è gente che ha pagato per tutto questo?”, si legge su X.

I video dell’evento hanno fatto in breve tempo il giro dei social, scatenando non poche polemiche. C’è, infatti, chi si chiede se Zeudi sia in possesso del talento necessario per sostenere degli show di tale portata, oppure se il desiderio di cavalcare l’onda della popolarità, e quindi di monetizzare, l’abbia spinta ad intraprendere una sfida troppo complicata.

Nel frattempo, Biagio D’Anelli, ex gieffino ed esperto di gossip, ha pubblicato un video su Instagram per commentare la performance della Di Palma in quel di Madrid. Apparendo con sullo sfondo un articolo pubblicato da Fanpage.it, D’Anelli ha detto: “Nemmeno quando ho visto Janet Jackson a Parigi ho sentito tutte queste urla. E lei con la batteria e tre note in croce che io ho studiato in terza media sembrava qualcosa di incredibile.l Il problema non è Zeudi Di Palma. Il problema è la gente che ha pagato (erano 142) per vedere una che prima suona la batteria, poi si accarezza i capelli e poi fa tatuaggi a casaccio”.

Evento di Zeudi Di Palma, la reazione di Helena Prestes

Zeudi Di Palma non ha replicato alle parole di Biagio D’Anelli, ma a farlo è stata Helena Prestes, ex amica della Miss Italia. La modella brasiliana, infatti, ha commentato con un carico di emoji di una faccina che ride. Un modo, tutt’altro che velato, per lasciar intendere la sua disapprovazione in merito all’evento che ha visto protagonista la sua ex coinquilina. Un evento che si ripeterà in Brasile (Paese dal quale proviene la maggioranza delle fan di Zeudi) e poi in giro per il Sud America.