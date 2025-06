Antonella Clerici sfiderà Maria De Filippi il sabato sera. E’ questa l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi. “Toccherà ad Antonella Clerici vestire i panni dell’aziendalista e sfidare Maria De Filippi nella prossima stagione al sabato sera. A gennaio 2026, su Raiuno, andrà in onda la versione Kids di The Voice, in onda storicamente al venerdì, contro C’è posta per te”, ha scritto il giornalista.

Una mossa, quella della Rai, che ha come obiettivo quello a rinforzare il prime time del sabato puntando su un volto amato e consolidato come quello di Antonella Clerici, e su un format, The Voice Kids, che già ha dimostrato di saper conquistare il pubblico.

Maria De Filippi, con il suo “C’è posta per te”, da anni domina gli ascolti del sabato sera. La scelta di spostare The Voice Kids con Antonella Clerici dal venerdì al sabato appare dunque come un tentativo di contrastare quel monopolio.