In una storia su Instagram, Perla Vatiero ha annunciato di aver scritto un racconto in cui svela tutta la verità sul suo ultimo anno, e in particolare su una notte passata nella Casa del Grande Fratello.

“Guardate, per la prima volta dopo tanto tempo, sento che sto costruendo qualcosa solo per me. Il Grande Fratello è stato un punto di svolta, ma ora voglio usare questa visibilità per raccontare davvero chi sono, al di là delle telecamere. Sto lavorando ad un progetto che mi emoziona tantissimo: Un racconto, una sorta di diario, dove per la prima volta apro il cuore e metto nero su bianco tutto quello che è successo nell’ultimo anno. Vi lascio anche un piccolo spoiler. C’è un capitolo che si chiama ‘La stanza senza specchi è il momento in cui ho smesso di guardarmi fuori per iniziare a guardarmi dentro’. Racconto una notte in particolare, nella Casa, in cui, mentre tutti dormivano, ho avuto una vera crisi. Non l’hanno vista in puntata, ma io lì ho capito che stavo combattendo con una me stessa che avevo lasciato indietro da troppo tempo. E da lì è iniziato tutto. Voglio raccontare la verità, la mia. E farlo senza filtri”.

E’ ipotizzabile che, visto che “l’opera” letteraria si concentrerà sul suo ultimo anno, Perla parlerà quasi certamente della rottura con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, con il quale la relazione è giunta al capolinea nell’agosto del 2024.

La Vatiero ha anche parlato della ritrovata amicizia con Greta Rossetti e della sua attuale situazione sentimentale: “Lo so, può sembrare strano questo riavvicinamento, però secondo me poi così tanto strano non lo è visto che abbiamo trascorso quattro mesi e mezzi all'interno di una Casa dove abbiamo condiviso tanto e sin da subito ci siamo trovate bene, questo penso lo abbiate visto un po' tutti. Sicuramente abbiamo avuto delle incomprensioni all'esterno, e devo dire che fortunatamente ci siamo chiarite perché entrambe siamo state una bella scoperta anche all'esterno, quindi viverci nella quotidianità senza telecamere… e devo dire che ci supportiamo tantissimo e siamo tanto complici. Devo dire che alcuni lati caratteriali suoi neanche li conoscevo nonostante abbiamo convissuto quattro mesi nella Casa.

Se mi interessa qualcuno? Questa è una domanda un po’ complicata... No dai, scherzo. Non frequento nessuno, non mi interessa nessuno in particolare, e vivo lo stesso bene, non sono alla ricerca di un uomo, non sono alla ricerca di un fidanzato, mi godrò la mia estate e forse è una cosa che non ho mai fatto. Starò con le mie amiche, darò priorità al lavoro perché mi aspetta un luglio abbastanza intenso, e poi se arriva arriva… Sapete che io sono molto complicata quindi faccio fatica a trovare qualcuno che susciti il mio interesse. Poi se devo frequentare qualcuno è perché realmente deve essere interessante”.