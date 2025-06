Novità importanti in arrivo per Shaila Gatta e Pamela Petrarolo, ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. La ballerina napoletana e l’ex volto di Non è la Rai, infatti, sarebbero in lizza per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. A rivelarlo è stato Amedeo Venza tra le sue Instagram stories: “Pamela e Shaila dopo il GF potrebbero prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show”.

In effetti, come mostrato da lei stessa sui social, Shaila sta prendendo lezioni di canto, mentre Pamela ha lanciato il suo nuovo singolo “Fuori di testa”. Il Grande Fratello e Tale e Quale Show hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Sono stati diversi, infatti, gli ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ad approdare nel talent show di Carlo Conti. Tra questi Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini.

In una recente intervista rilasciata a Coming Soon, Pamela Petrarolo aveva dichiarato di voler partecipare a Tale e Quale Show: “Spero di poter fare Tale e Quale Show, anzi faccio un appello a Carlo Conti. Spero di riuscire a realizzare questo sogno. Sto lavorando anche a questa rubrica, che spero possa trovare posto all'interno di un daytime. Quello che faccio già sui social, ma magari appoggiata a una trasmissione tv”.

Nelle passate settimane, invece, il nome di Shaila Gatta era stato accostato a Ballando con le Stelle. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la produzione del dancing show di Milly Carlucci avrebbe deciso di arruolarla in qualità di maestra di ballo. Il rumor è stato poi confermato anche da Deianira Marzano, che ha scritto: “Sì, al 100% andrà come insegnante di ballo”.

Il possibile approdo di Shaila Gatta a Ballando con le Stelle rappresenterebbe un unicum. Milly Carlucci, infatti, non prende nel cast concorrenti reduci da reality show. Una scelta dettata dalla volontà di tenere il programma lontano dalla dimensione del “trash”, che spesso è legata i personaggi usciti reality come il Grande Fratello. La ballerina napoletana, però, non sarà una concorrente bensì una mestra, quindi la Carlucci potrebbe chiudere un occhio.