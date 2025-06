Giovedì 3 luglio debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island.

Con l’arrivo della bella stagione, Filippo Bisciglia è pronto a tornare con il “viaggio nei sentimenti”, che questa volta avrà una location differente. Addio a Is Morus Relais, definitivamente chiuso, che sarà sostituito da una struttura di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Nei giorni scorsi sono state svelate le sette coppie della nuova edizione, e nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni ha lanciato l’indiscrezione secondo cui, tra i tentatori, ci sarebbe anche Emanuele Fiori, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Di professione fisioterapista, con la passione per lo sport, in particolare calcio e jujutsu, Emanuele Fiori ha 28 anni. E’ nato a Cagliari e vive a Milano, dove ha uno studio di fisioterapia con il fratello gemello Daniele. Suo padre, Valerio Fiori, è un ex calciatore di Serie A e della nazionale italiana.