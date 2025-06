Come anticipato nei giorni scorsi, L’Isola dei Famosi torna con il doppio appuntamento settimanale. Questa sera, infatti, andrà in onda la settima puntata, durante la quale ci sarà l’eliminazione di uno tra Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri, e il meno votato (clicca QUI per i sondaggi), finirà sull’Ultima Spiaggia con Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati e Alham El Brinis, e potrà decidere se restare o lasciare definitivamente l’Honduras.

E’ ipotizzabile ci sarà anche una seconda eliminazione con un televoto flash, così come accaduto la settimana scorsa, ma le sorprese non sono finite. Stando a quello che ha rivelato Gabriele Parpiglia su X, sbarcheranno a Cayo Cochinos cinque parenti di altrettanti naufraghi. I concorrenti potranno incontrare i loro cari superando una sfida speciale. Ma non è finita qui, perché se nella sesta puntata c’è stato Giuseppe Cruciani per sostenere il suo amico Mario Adinolfi, questa sera in studio arriverà anche Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle, rientra a Mediaset proprio nella trasmissione che di fatto la lanciò nei primi anni 2000 come opinionista.