La ventiquattresima edizione di Amici, andata in archivio con la vittoria di Daniele Doria, è terminata ormai da un mese. Adesso, i cantanti sono impegnati con la promozione dei loro album in giro per l’Italia, ma nonostante i bagni di folla nei vari instore, in classifica fanno fatica a resistere. Gli unici tre ex allievi del talent show che dopo il loro debutto figurao ancora nella Top 100 sono Luk3 (26esimo posto), TrigNo (71esimo posto) e Nicolò Filippucci (76esimo posto). A far discutere nelle ultime ore ore è proprio il rapporto tra Luk3 e TrigNo.

Tra i due cantanti sembrava essere nata una bella amicizia, tanto che Pietro aveva festeggiato l’ottimo esordio in classifica dell’album Diciotto commentando il post social del compagno con un “Piccolo Luca”, seguito da un cuore viola e uno nero. Tuttavia, una fan che nelle scorse ore ha incontrato Luk3 in un ristorante di Macerata, ha raccontato ad Amedeo Venza che il cantante, chiacchierando con alcuni suoi amici, non avrebbe parlato benissimo di TrigNo, contestando la sua vittoria nella categoria canto ad Amici 24 e sostenendo che Nicolò fosse più meritevole di lui.

“Ciao Ame, non so se ti interessa questa notizia però te la dico ugualmente. Ieri sera ero in un ristorante di Macerata e c’era Luk3, il cantante di Amici. Era con altre persone e parlavano malissimo TrigNo. In pratica dicevano che non si meritava la vittoria della categoria e che il più meritevole era Nicolò e infatti dicevano che le vendite e i brani più scaricati danno la conferma di quanto loro dicevano, tant’è che TrigNo è fuori da ogni classifica ecc!”.