Durante la sesta puntata de L’Isola dei Famosi sono finiti in nomination Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri. Il meno votato dovrà salutare il resto dei naufraghi per raggiungere sull’Ultima Spiaggia, dove ci sono già Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis. Qui potrà decidere se restare in gioco oppure lasciare l’Honduras. Stando ai risultati dei sondaggi, Mirko e Teresanna sono i più votati, dunque a rischio eliminazione ci sarebbe Chiara.

L'Isola dei Famosi, il recap delle Nomination

“Il primo a recarsi in Zona Nomination è Mirko. Anche questa volta, la sua scelta ricade su Loredana. Quest’ultima ricambia il voto a Mirko. Mario penalizza Chiara in quanto non condivide alcuni suoi punti di vista.

Cristina fa il nome di Chiara a causa di un avvenimento che si è verificato nei giorni precedenti: “Dovrebbe brillare di luce sua, invece mi pare oscurata dai suoi amici”. Chiara ricambia il voto a Cristina: “Lei ha detto non guarda in faccio nessuno, quindi giochiamo”.

La scelta della Pugliese ricade su Adinolfi: pensa che tra di loro non ci sia comprensione e commenta “Potrei riassumere tutto dicendo: un ritorno alle origini”. Jey penalizza Loredana. Spiega di averla nominata solo perché pensa che con lei abbia instaurato un legame troppo superficiale.

Infine, Patrizia nomina Mirko: “Vorrei sentire la voce e il pensiero di Mirko su determinate cose che succedono sull’Isola”.

Anche per Omar, nonché la Leader, è giunto il momento di effettuare la propria scelta.

Essendoci stato un ex aequo tra Chiara, Loredana e Mirko, il Naufrago sceglie di salvare Loredana e sceglie di mandare al televoto Teresanna: “Abbiamo avuto uno scontro molto forte questa mattina. Ho scoperto una persona non sincera”.