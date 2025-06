Nel corso delle ultime settimane, Genny Urtis ha svelato alcuni retroscena inediti relativi al suo lavoro, raccontato anche a quali ritocchini si sono sottoposti diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della tv in generale.

Intervistata da Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo cambiamento fisico e della sua vita privata, svelando di stare frequentando un ragazzo molto più giovane di lei: “Frequento un ragazzo, neanche ci siamo detti che siamo fidanzati. È un industriale, un grosso imprenditore. Ed è etero. L’anno scorso, l’8 dicembre, mi sono lasciata col penultimo ed è stato un dramma – ho ancora problemi legali, siamo con gli avvocati. Dopo che ho lasciato quello, dopo tre giorni stavo già con l’altro. Ha 24 anni”.

Urtis poi è tornata a parlare del suo lavoro: “Ci sono VIP e VIP. C’è il VIP che ti chiede quanto è, e visto che sono famosi ti fanno anche pubblicità. Poi ci sono quei VIP che fanno il giro delle sette chiese, vanno da tutti i medici. Ogni giorno apri le loro pagine Instagram e stanno da qualche chirurgo a farsi qualche trattamento – non so come non gli esploda la faccia. In generale il VIP, il personaggio, tende a non pagare. Preferisco avere persone di livello, magari anche quelle sono tirchiette, però pagano. Le persone normali sono quelle che non chiedono sconti e pagano quello che devono pagare”.

E a proposito della sua miglior cliente: “Francesca Cipriani. Grandissima. Lei fa più che altro glutei. Ha dei bei glutei, però li mantiene perché la gente deve capire che per mantenere i glutei bisogna spendere e fare trattamenti. Il gluteo è un insieme di muscolo, grasso, pelle – la pelle può cedere, il muscolo si può afflosciare, quindi per mantenere un bel gluteo negli anni bisogna lavorarci sopra anche chirurgicamente”.

Infine, Genny Urtis ha tirato una frecciatina a Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che si sono sposati lo scorso fine settimana: “Ho visto che avevano fatto le partecipazioni. Gli ho scritto: che bello, vi sposate. Loro: sì, sì, abbiamo fatto un matrimonio ristrettissimo. Ho visto le foto del loro matrimonio e ho visto che c’era tutto il genere umano. Insomma, non era ristretto. Ci tenevo. Sono anche amici miei, ma boh, forse non accettano la mia condizione. Ci sono persone che tu pensi che siano aperte, poi magari, ecco, trovano scuse per non invitarti”.