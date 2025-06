Sembra essere nato un flirt segreto a The Couple, nuovo reality show di Canale 5 che ha chiuso in anticipo a causa del flop di ascolti. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il quale ha parlato di una frequentazione in corso tra Antonino Spinalbese e Elena Barolo.

Dal 2013, l’ex velina di Striscia la Notizia fa coppia con lo stilista Alessandro Martorana. Dopo The Couple, però, la loro relazione – che a quanto pare già vacillava – è giunta ai titoli di coda. Questo perché, sempre secondo il racconto, lei avrebbe scoperto che lui aveva una relazione parallela con un’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi che andava avanti da un paio di anni. E così, dopo averlo lasciato, si sarebbe buttata tra le braccia di Antonino Spinalbese. “Sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti”, ha scritto Parpiglia.

Al momento né Elena Barolo, né Antonino Spinalbese ha commentato questa notizia.