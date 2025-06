Quello di Federico Nicotera è stato uno dei troni di Uomini e Donne più seguiti delle ultime edizioni. Dopo un lungo percorso, l’ingegnere romano ha scelto di uscire dal dating show di Maria De Filippi insieme a Carola Carpanelli, preferendo quest’ultima all’altra corteggiatrice rimasta in lizza, ovvero Alice Barisciani.

Tuttavia, la loro frequentazione, dopo alcuni mesi di convivenza, era giunta al capolinea per via di incompatibilità caratteriali. In seguito, pare che Federico abbia avuto una frequentazione prima con l’ex tronista Veronica Rimondi, e poi con l’ex allieva di Amici Isbobel Kinnear. Frequentazione terminata da poco. Carola, invece, lo scorso febbraio, in occasione di San Valentino, era uscito allo scoperto pubblicando tra le sue Instagram stories la foto di un bacio con il suo fidanzato, tale Simone, con il quale risulta essere ancora impegnata.

Nelle ultime ore, però, Deianira Marzano ha condiviso una Instagram story che farebbe intuire un ritorno di fiamma tra Federico e Carola. “Gossip freschissimo: due ex volti noti di Uomini e Donne stanno facendo parlare… Lui è appena uscito da una relazione, mentre lei risulta ancora fidanzata… ma qualcosa bolle in pentola! Pare che i due abbiano iniziato a messaggiarsi in privato… e a quanto ci risulta, sarebbe stata lei a fare il primo passo”, ha scritto l’esperta di gossip, che poi ha svelato le iniziali: “F. e C.”.

Non è chiaro se si tratti realmente di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ma dalle iniziali non sembrebbero esserci dubbi.