Nel panorama dei reality show italiani, alcune storie d’amore diventano vere e proprie narrazioni pubbliche capaci di coinvolgere e dividere il pubblico. È il caso del triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, i cui intrecci si sono sviluppati tra Temptation Island e il Grande Fratello.

Mirko e Perla si sono presentati nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia con la volontà di mettere alla prova la loro relazione, ma ben presto la presenza dell’allora tentatrice Greta ha complicato i piani dell’imprenditore rietino. Mirko, fortemente attratto dall’influencer lombarda, ha iniziato a confrontarsi con emozioni contrastanti, mentre Perla si è avvicinata al tentatore Igor Zeetti.

Durante il falò di confronto finale, Mirko e Perla hanno deciso di chiudere la loro relazione. Brunetti ha continuato a frequentare la Rossetti per alcuni mesi, e lo stesso ha fatto l’influencer originaria di Angri con Igor. Tuttavia, le loro strade si sono nuovamente incrociate al Grande Fratello: tutti e tre, infatti (prima Mirko, poi Greta e infine Perla), hanno varcato la soglia della porta rossa. Il risultato è stato un dramma televisivo capace di tenere incollati gli spettatori, con le relazioni che si intrecciavano, si spezzavano e si riaggiustavano. Alla fine, la storia tra Mirko e Greta, già in crisi, la storia è terminata, con lei che si è poi fidanzata con un altro concorrente, Sergio D’Ottavi. Mirko e Perla sono invece tornati insieme, fino alla rottura definitiva nell’agosto 2024.

Corona su Mirko e Greta: "Storia finta"

Proprio in merito a questo triangolo amoroso si è espresso anche Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo. L’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ad una rivelazione clamorosa, dichiarando che la storia tra Mirko e Greta era finta: “La gente va a Temptation Island, le coppie si lasciano andare e si tradiscono per fare queste storie lontane dal reality, e personaggi più importanti vengono scelti o per Uomini e Donne o per il Grande Fratello. Un esempio su tutti sono Mirko e Perla, che vanno a Temptation Island, si lasciano, Mirko si fidanza con Greta Rossetti, fanno una storia finta, si lasciano, Mirko va al Grande Fratello, poi lo raggiunge Greta, poi arriva Perla. Ricostruiscono la stessa dinamica all'interno della Casa”.