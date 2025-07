Nella nuova puntata del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha svelato alcuni retroscena clamorosi legati a Temptation Island. Ospiti (telefonici) d’eccezione sono stati Perla Vatiero e Lino Giuliano, che hanno raccontato la loro esperienza dietro le quinte del programma, sollevando dubbi sull’autenticità del format e sulle dinamiche con gli autori.

Perla: "Ti spingono a dubitare, non a capire"

Perla Vatiero ha spiegato come, durante le registrazioni, la narrazione fosse spesso orientata in modo strategico dagli autori. “Una cosa scontata è che loro non ti vengono certo a dire ‘il tuo fidanzato piange per te’ — ha dichiarato —, ti vengono a dire ‘al tuo fidanzato non frega niente’. Quindi, in un momento di debolezza psicologica, ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo”.

Lino: “Trash e forzato, mi dissero solo di divertirmi”

Più diretto e critico il giudizio di Lino Giuliano, che ha definito il programma “un po’ trash”. L’ex partecipante ha raccontato di essere stato incoraggiato semplicemente a “divertirsi” dagli autori prima di entrare nel villaggio delle tentazioni. Un consiglio che, a suo dire, potrebbe aver frainteso — vista la sua rapida complicità con la tentatrice Maika Randazzo.

Corona: “A Maika Lino faceva schifo, era solo hype”

Fabrizio Corona, come sempre senza filtri, ha commentato la questione con toni duri: “A Maika non piaceva Lino, le faceva schifo. Ci stava solo per fare hype” Una tesi confermata parzialmente dalla stessa ex tentatrice, che in una telefonata ha ammesso: “Lino puntava molto sulla simpatia e così mi sono detta ‘va beh, vediamo di che si tratta’. Ovviamente non ho perso la testa, non mi sono innamorata, non pensavo a un fidanzamento. Rientrava nel mio ruolo al 90%”.

Lino: “Abbiamo avuto un rapporto, poi l’ho lasciata”

Lino, però, ha insistito sul fatto che tra lui e Maika ci sia stato un vero rapporto, durato circa un mese. “Poi l’ho lasciata — ha detto — perché è arrivato il divertimento e le serate. Ho i messaggi che dimostrano sia che c’è stato un rapporto fisico, sia quando l’ho lasciata e lei mi ha risposto che era dispiaciuta perché ci teneva a me”.