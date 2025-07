Il ritorno del Grande Fratello con Simona Ventura alla conduzione si sta già animando di indiscrezioni che promettono di scuotere la casa più famosa d’Italia. A lanciare la prima anticipazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sulla sua newsletter ha svelato la probabile partecipazione di una ragazza spagnola “senza alcuna esperienza televisiva” ma con una “bella presenza” e un lavoro a Milano.

Una ragazza spagnola al centro delle indiscrezioni

Secondo Parpiglia, la giovane concorrente sarebbe una realtà sconosciuta al grande pubblico televisivo ma piuttosto seguita sui social, con un profilo Instagram verificato e circa 22 mila follower, che la seguono soprattutto per la sua bellezza e personalità. I provini con lei sarebbero in “fase di costruzione avanzata”, ma la fuga di notizie potrebbe complicare il suo ingresso, dal momento che la produzione del Grande Fratello tende a non gradire “trapelazioni” prima degli annunci ufficiali, soprattutto se si tratta di concorrenti non “nip” (non noti nel mondo dello spettacolo).

La ragaza spagnola che sarebbe stata arruolata per il GF - Foto via Biccy.it

La notizia si scontra però con un’altra indiscrezione di FanPage, che aveva parlato di una vera e propria “messa al bando” nei confronti di influencer e tiktoker, escludendo quindi a priori profili con una forte presenza social come quello della giovane spagnola.

Le parole di Simona Ventura e Pier Silvio Berlusconi

Nel frattempo, Simona Ventura, ancora senza dichiarazioni ufficiali sul cast, ha espresso via social tutta la sua gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per la conferma alla conduzione: “Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: grazie! Avanti insieme!”.

Il numero uno di Mediaset ha spiegato i motivi del ritorno del reality dopo un’edizione non particolarmente positiva: “Ora è il momento di cambiare. Se penso alla penultima edizione, mi aveva soddisfatto, anche grazie a un chiaro cambio editoriale. Quest’ultima invece non è stata particolarmente positiva, né in termini di contenuti né di ascolti. Per questo abbiamo deciso di tornare alle origini, riprendendo la formula iniziale con due edizioni distanziate nel tempo. Il Grande Fratello resta una delle macchine televisive più potenti che esistano”.

Prove e aspettative per la nuova edizione

I provini per la nuova edizione sono aperti, sia in modalità itinerante che online, e il pubblico è già in fermento per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti della casa. Resta da vedere se la ragazza spagnola riuscirà a varcare la porta rossa o se la fuga di notizie e le regole sui concorrenti social la terranno fuori dal gioco.