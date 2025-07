Manca ancora un mese e mezzo all’inizio della nuova stagione televisiva, ma i listini pubblicitari diffusi dalla Rai ci offrono un’anteprima ricca e dettagliata di ciò che ci aspetta a partire da settembre. Conferme, novità e qualche tensione dietro le quinte: l’autunno 2025 si preannuncia intenso per Rai Uno e Rai Due.

Rai Uno: si riparte l'8 settembre con il daytime

Le danze si apriranno lunedì 8 settembre, quando torneranno in blocco tutti i programmi del daytime invernale di Rai 1:

Uno Mattina

Storie Italiane

È Sempre Mezzogiorno

La Volta Buona

Il Paradiso delle Signore

La Vita in Diretta, confermata con Alberto Matano al timone

Già da domenica 7 settembre, invece, Stefano De Martino tornerà alla guida del fortunato Affari Tuoi, che quest’anno avrà un avversario agguerrito: La Ruota della Fortuna, in attesa del ritorno di Striscia la Notizia, previsto solo per metà novembre.

Mara Venier, Gabriele Corsi e le incognite di Domenica In

Il ritorno di Domenica In è fissato per domenica 14 settembre, ma resta in sospeso la questione conduzione. Secondo indiscrezioni, la coppia designata sarebbe formata da Mara Venier e Gabriele Corsi, ma pare che ci siano delle tensioni tra la conduttrice e i vertici Rai. Nulla è ancora certo, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Prime time del preserale: da Reazione a Catena a L’Eredità

Il quiz dell’estate Reazione a Catena proseguirà fino a domenica 5 ottobre, lasciando poi spazio a L’Eredità, che tornerà in onda da lunedì 6 ottobre con la sua consueta fascia pre-serale.

Sabato sera con Milly Carlucci, venerdì con Carlo Conti

Ballando con le Stelle aprirà le porte della sua pista sabato 27 settembre , con i 12 vip in gara fino al 20 dicembre .

aprirà le porte della sua pista sabato , con i 12 vip in gara fino al . Il venerdì sera sarà invece occupato da Tale e Quale Show, in onda dal 26 settembre al 7 novembre, con un cast di concorrenti in fase di definizione.

The Voice Senior e Sanremo Giovani

Da venerdì 14 novembre al 19 dicembre tornerà anche The Voice Senior, con una giuria completamente rinnovata.

Infine, appuntamento con la musica il 17 dicembre per la serata Giovani del Festival di Sanremo, che vedrà anche la presentazione ufficiale delle canzoni dei Big in gara.

Rai Due: torna “Belve” e arriva “Freeze” con Nicola Savino

Non solo Rai Uno. Anche Rai Due si prepara a una stagione carica di novità e ritorni di rilievo:

Il ritorno più atteso: Belve di Francesca Fagnani

La nuova edizione del cult delle interviste più taglienti della tv tornerà dal 28 ottobre al 16 dicembre per otto puntate. Confermato anche lo spin-off Belve Crime.

Reality, serie e fiction

Boss In Incognito con Elettra Lamborghini : dal 15 settembre al 6 ottobre

con : dal La serie tv Occhi di Gatto : dal 17 settembre all’8 ottobre

: dal La fiction Estranei: in onda dal 19 novembre al 10 dicembre

Novità assoluta: “Freeze” con Savino e Rocío Munoz Morales

Tra i programmi inediti spicca Freeze, il nuovo format condotto da Nicola Savino e Rocío Munoz Morales, che andrà in onda dal 16 settembre al 21 ottobre.

I The Jackal arrivano con “Gli Scatenati”

Bisognerà attendere il 24 novembre per vedere in azione i The Jackal nel nuovo show comico Gli Scatenati, che promette di mescolare sketch, improvvisazione e satira.