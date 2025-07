Barbara d’Urso era a un passo dal ritorno in grande stile in Rai, ma anche quest’anno sfuma la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. A rivelarlo è Hit su Affari Italiani, che smentisce qualsiasi problema economico dietro alla sua esclusione dal programma: “Non per una questione economica, ma semplicemente perché, dopo il momentaneo stop della sua conduzione di Surprise nei venerdì sera di gennaio su Rai1, le parti non si sono più incontrate ed il discorso si è interrotto”.

Niente Ballando, niente Surprise

La conseguenza non riguarda solo Ballando con le Stelle, ma anche Surprise, il format che Barbara avrebbe dovuto condurre in prima serata su Rai1 all'inizio del 2025. Il progetto sembra attualmente accantonato, lasciando la conduttrice ancora fuori dal piccolo schermo nazionale.

Ballando con le Stelle 20: i 12 vip in lizza

Nonostante l’assenza di Barbara d’Urso, il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia ricco di volti noti, tra conferme, trattative in corso e qualche sorpresa. Ecco i nomi che circolano con insistenza:

Concorrenti confermati:

Andrea Delogu Francesca Fialdini Fabio Fognini (confermato da Davide Maggio)

Vip in trattativa o dati come "papabili":

Pierluigi Pardo Anna Safroncik Eleonora Pedron Nancy Brilli Marcella Bella Flavio Insinna (che però ha smentito pubblicamente, forse per depistare) Martina Colombari Chanel Totti Piero Marrazzo

Ballerine per una notte: due nomi di peso

Accanto al cast ufficiale, non mancheranno le celebri “ballerine per una notte”. Secondo Gabriele Parpiglia, due nomi sono già certi:

Francesca Pascale

Belén Rodriguez – il cui ruolo potrebbe evolversi in quello di concorrente, complice il vuoto lasciato da Barbara d’Urso.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2025?

La ventesima edizione del celebre show di Rai1 condotto da Milly Carlucci dovrebbe partire come da tradizione in autunno, indicativamente tra fine settembre e inizio ottobre. La conferenza stampa ufficiale Rai dovrebbe confermare a breve date e cast definitivo.