Il pubblico di The Voice Senior dovrà prepararsi a salutare uno dei volti più amati del programma: Gigi D’Alessio lascia la poltrona di coach, una notizia che non è stata accolta con leggerezza, soprattutto da Antonella Clerici. “L’ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia”, ha confessato la conduttrice al settimanale Chi, lasciando trasparire il forte legame personale e professionale che la univa al cantautore napoletano.

Ma la Rai non si è fatta trovare impreparata e ha già trovato il sostituto perfetto: Nek, il cantante di “Laura non c’è”, è pronto a salire sulla celebre poltrona rossa. Non è una scelta casuale: già in passato ha lavorato con la Clerici nel talent Standing Ovation (2017), e proprio lei lo ha descritto come “una bella anima”, oltre che “un grande cantante e musicista”. Un nome che circolava da tempo e che ora diventa realtà.

Ma le novità non finiscono qui: ad affiancare Clementino nella nuova edizione ci sarà anche Rocco Hunt, formando così una coppia inedita e tutta napoletana nel panorama dei talent italiani. I due si siederanno su una doppia poltrona girevole, una formula già sperimentata con successo nelle edizioni passate con duetti come Albano e Jasmine Carrisi, i Facchinetti padre e figlio e Angelo e Angela de I Ricchi e Poveri.

Budget raddoppiato?

La doppia new entry ha fatto sorgere più di una domanda: con l’uscita di D’Alessio, la Rai ha deciso di investire in due artisti anziché uno solo? Oppure il successo crescente del programma ha portato a un budget più generoso? Non ci sono conferme ufficiali, ma i numeri parlano chiaro: The Voice Senior è diventato uno dei programmi di punta del venerdì sera.

Da flop a fenomeno

La trasformazione è stata sorprendente. Il format originale, The Voice of Italy, andato in onda su Rai2 dal 2013 al 2019, non aveva mai brillato in ascolti, fatta eccezione per il fenomeno virale di Suor Cristina. Nemmeno l’ultima edizione con Simona Ventura era riuscita a superare una media del 10% di share. Poi è arrivato lo spin-off dedicato agli over 60 e tutto è cambiato.

La quinta edizione, andata in onda quest’anno, ha chiuso con un clamoroso 22,97% di share medio, confermando che il pubblico ha trovato nei “nonnetti” una nuova fonte di emozione, talento e autenticità.

La squadra 2025

Per la prossima edizione quindi, la squadra sarà così composta: