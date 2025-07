Dopo settimane di vacanza in Sardegna con i suoi figli e alcune amiche, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso anche in amore. La showgirl argentina è stata avvistata in dolce compagnia con Andrea Foriglio, ex volto di Uomini e Donne, e le immagini condivise dall’influencer Deianira Marzano hanno subito acceso i riflettori su una possibile nuova frequentazione.

Belen e Andrea Foriglio: al mare tra sorrisi e complicità

Secondo le segnalazioni e le foto arrivate da una follower, Belen e Andrea sono stati visti insieme al mare, intenti a divertirsi giocando in acqua e scambiandosi sorrisi. Il loro atteggiamento rilassato e affiatato ha fatto subito pensare a un legame speciale. Le immagini mostrano un’intimità che lascia poco spazio ai dubbi, confermando le voci su una frequentazione estiva che potrebbe dare una nuova svolta alla vita sentimentale della showgirl.

Una vacanza all’insegna della serenità

Nonostante i gossip sull’ultima conquista, il cantante Olly, vincitore del Festival di Sanremo, Belen aveva annunciato che questa vacanza sarebbe stata dedicata a sé stessa e ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. Tra spiagge mozzafiato, gite in barca e momenti di relax, la Rodriguez ha condiviso sui social diversi scatti che rivelano il suo lato più autentico e familiare, lontano dal clamore mediatico.

Durante il soggiorno in Sardegna, non è mancato un momento di serenità anche con l’ex compagno, Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, che ha partecipato ai festeggiamenti per il compleanno della bambina. Nel frattempo, anche l’ex marito di Belen, Stefano De Martino, sembra aver voltato pagina: secondo alcune riviste, avrebbe iniziato una nuova relazione con Caroline Tronelli, con servizi fotografici e storie social a confermarlo.

Chi è Andrea Foriglio? Dall’osteopatia a Uomini e Donne

Andrea Foriglio è un osteopata romano che ha guadagnato popolarità grazie alla sua partecipazione come corteggiatore nella stagione 2022/2023 di Uomini e Donne. Nonostante non sia stato scelto da Nicole Santinelli, il suo fascino e il suo carattere lo hanno reso uno dei volti più discussi dell’edizione. Prima di questo, Andrea era stato legato a Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello, ma la loro storia sembrerebbe essere finita rapidamente, tra polemiche e strategie mediatiche.