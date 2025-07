Negli ultimi giorni si è registrato un inatteso incontro tra Sophie Codegoni e Clementina Deriu, entrambe ex partner di Alessandro Basciano. L’incontro, immortalato e condiviso dall’esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram, ha alimentato le voci su una possibile “alleanza tra ex”, nata in seguito alle rispettive difficili rotture con il dj ligure.

“Sophie Codegoni oggi (ieri per chi legge, ndr) a Riccione insieme alla mamma del figlio di Basciano. Alleanza contro ex”, ha scritto Rosica, che poi ha aggiunto: “Sophie ha giocato tutto il tempo con Niccolò, primo figlio di Basciano”.

Sophie e Clementina, madri rispettivamente della piccola Céline Blue e del primo figlio di Basciano, Niccolò, sembrano aver trovato un punto in comune nella difficile gestione delle relazioni familiari e genitoriali legate a Basciano. Nel luglio 2024, Clementina aveva pubblicamente criticato Alessandro, accusandolo di essere un padre poco presente: “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.

L’udienza per l’affido di Céline Blue

Nel frattempo, a Milano si è svolta l’udienza dedicata all’affido di Céline Blue, la figlia di Sophie e Alessandro. La madre aveva chiesto l’affido super esclusivo, che le avrebbe garantito il pieno controllo sulle decisioni riguardanti la bambina, senza dover consultare il padre. Il Tribunale, presieduto dal giudice Giuseppe Gennari, ha però respinto questa richiesta, confermando l’affido esclusivo a Sophie ma riconoscendo ad Alessandro il diritto di visita per tre pomeriggi a settimana.

Tensioni e controversie

Non sono mancate le tensioni e le controversie. Al termine dell’udienza il giudice ha deciso di comminare a Sophie una multa di 2.800 euro per aver pubblicato sui social contenuti riguardanti la figlia, in violazione di un’ordinanza emessa ad aprile. La somma dovrà essere versata su un conto intestato alla minore e gestito da entrambi i genitori.

La questione del braccialetto elettronico

Un ulteriore capitolo riguarda la misura cautelare disposta dalla Cassazione: il braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, che però non è ancora stato applicato per mancanza del dispositivo a Milano. Nel frattempo, Basciano si trova all’estero per lavoro, dove continua la sua attività di deejay e contribuisce al mantenimento del figlio maggiore.

Le reazioni sui social

Le reazioni social sono state immediate e cariche di emozione. Alessandro ha commentato l’udienza con un post polemico, parlando di una “partita di calcetto” con “sette contro uno” ma fiducioso che la giustizia farà il suo corso. Sophie, invece, ha pubblicato un video in cui appare con una valigia, accompagnato dalla scritta: “La ragazza con la valigia in mano se ne va. Ciao ciao Milano, a mai più”.