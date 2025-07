Che il pubblico di Uomini e Donne non sia proprio tenero con le sue troniste, lo sappiamo bene. Ma Martina De Ioannon, ex volto del dating show e veterana di Temptation Island, ne ha abbastanza delle solite critiche sul suo aspetto. E stavolta ha deciso di rispondere per le rime, come solo lei sa fare.

Tutto è partito da alcuni commenti social piuttosto pungenti — per non dire spietati — che l’hanno accusata di essere “rifatta” da capo a piedi, con tanto di frase cult: “Hai la plastica in faccia”. Apriti cielo!

Martina ha pubblicato un video su TikTok per mettere a tacere le malelingue. Ecco la sua replica senza troppi filtri: “Ho il naso rifatto. Basta. Io sono sempre la stessa, ragazzi. Mi dicono che ho la plastica in faccia. Dovrei cambiare chirurgo se avessi la plastica in faccia!”.

Touché.

Del resto, non è la prima volta che Martina finisce sotto la lente d’ingrandimento del gossip: la sua uscita da Temptation Island con Carlo Marini — lasciando l’allora fidanzato Raul Dumitras — aveva già fatto impazzire il web. Ma stavolta, la polemica è tutta estetica.

Certo, i social sono pieni di detective del bisturi pronti a smascherare anche il più microscopico filler. Ma Martina non ci sta. Ha un solo ritocchino all’attivo (il naso, conferma lei), e per il resto si dichiara “originale al 100%”.