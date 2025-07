Come da tradizione, le coppie protagoniste di Temptation Island tornano davanti alle telecamere circa un mese dopo la fine delle registrazioni per raccontare a Filippo Bisciglia e al pubblico com’è evoluta la loro situazione sentimentale. Questo appuntamento speciale, chiamato “Un Mese Dopo”, rappresenta una sorta di epilogo del programma: un’occasione per scoprire se le decisioni prese al falò di confronto sono state confermate nella vita reale.

Ma quest’anno, qualcosa potrebbe cambiare radicalmente.

Lo spin-off potrebbe non andare in onda

Secondo un’indiscrezione riportata da Fanpage.it, fonti vicine alla produzione avrebbero confermato che la puntata conclusiva di Temptation Island 2025 potrebbe non essere realizzata affatto. Né in TV su Canale 5, né in streaming su WittyTv, come era avvenuto in passato.

“La tradizionale puntata conclusiva – quella che racconta cosa è accaduto alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni – potrebbe non andare in onda”, si legge su Fanpage.

Un precedente già c’era stato

Già nel 2024, una delle due edizioni andate in onda non aveva visto la messa in onda del classico epilogo su Canale 5. In quel caso, però, i video erano stati caricati successivamente su WittyTv. Una soluzione dettata da esigenze di palinsesto ma che, tutto sommato, aveva permesso al pubblico di restare aggiornato.

Nel 2025, però, la situazione sembra diversa: i colloqui post-programma con le coppie non sono stati nemmeno registrati, secondo le fonti citate.

Ipotesi alternativa: ospitate a Uomini e Donne?

Con l’eventualità concreta di non vedere “Un Mese Dopo” né in TV né online, prende piede un’altra ipotesi: le coppie (o gli ex) potrebbero essere ospitate a Uomini e Donne, programma con cui condividono la stessa casa di produzione, Fascino PGT.

Questa mossa garantirebbe comunque una continuità narrativa per il pubblico affezionato, e un modo per raccontare l’evoluzione delle relazioni nate o finite nel villaggio delle tentazioni.