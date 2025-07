Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Brando Ephrikian potrebbe presto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. A riportare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che dà per certa la sua partecipazione al reality di Canale 5, atteso con una nuova edizione nei prossimi mesi.

L’ipotesi dell’ingresso di Brando nella casa più spiata d’Italia ha acceso anche i riflettori sulla recente rottura con Raffaella Scuotto. La relazione, nata sotto gli occhi del pubblico nel programma di Maria De Filippi, sembrava procedere bene, ma si è conclusa da poco e senza apparenti motivi evidenti.

Brando non è l’unico ex volto del dating show a essere stato accostato al GF: anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon avrebbero partecipato ai provini, anche se al momento le loro eventuali presenze restano incerte. Diverso il caso di Ephrikian, per il quale le conferme sembrano più solide.

Dall’uscita da Uomini e Donne, Brando si è fatto vedere in alcune serate come deejay, ma non ha ancora avviato un percorso professionale ben definito. Il reality potrebbe rappresentare per lui una nuova opportunità, non solo per riconquistare visibilità ma anche per costruirsi un posto nel panorama dello spettacolo.

In attesa di conferme ufficiali, l’interesse attorno al suo nome è già molto alto. Se davvero dovesse varcare la porta rossa, per Brando si aprirebbe un nuovo capitolo... questa volta senza trono, ma sotto i riflettori h24.