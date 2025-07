Sta per tornare una delle trasmissioni più amate del panorama televisivo italiano: Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I fan sono già in trepidante attesa di scoprire quando partirà la nuova stagione e chi saranno i protagonisti pronti a mettersi alla prova in cerca dell’amore.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni della nuova edizione potrebbero svolgersi il 28 e 29 agosto. Sebbene queste date non siano ancora state ufficializzate dalla produzione, sembrano al momento le più probabili per l’inizio dei lavori. Le registrazioni, infatti, rappresentano il primo passo per conoscere i volti nuovi e i protagonisti storici che animeranno il programma.

La notizia è stata diffusa dallo stesso Pugnaloni in risposta a una domanda ricevuta su Instagram da un follower: “Ovvio. Posso già dirvi a quando sarebbero fissate le registrazioni. 28 e 29 agosto. Chiaramente, da qui a un mese e poco più potrebbero esserci variazioni”.

Al momento, però, non è ancora chiaro chi saranno i tronisti che occuperanno le sedie più ambite dello studio. Tra i nomi più chiacchierati e graditi dal pubblico c’è quello di Flavio Ubirti, tentatore dell’attuale edizione di Temptation Island, e apprezzato anche dalla storica dama del programma, Gemma Galgani. Tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni e nulla è stato confermato.