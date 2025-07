Manca poco al ritorno di Tale e Quale Show su Rai Uno, atteso con grande entusiasmo per la prossima stagione televisiva. Come ogni anno, Carlo Conti sta per annunciare il cast ufficiale, ma intanto si fa sempre più ricca la lista dei vip che hanno sostenuto i provini per partecipare alla trasmissione. Tra pochi giorni, quindi, sapremo finalmente chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione, ma già da ora il pubblico può farsi un’idea di quanto variegata e interessante sarà la rosa dei concorrenti.

Ex reality e volti amatissimi

Tra i nomi più chiacchierati ci sono diversi ex naufraghi ed ex gieffini, a testimonianza dell’appeal che il programma continua a esercitare tra chi proviene dai reality più seguiti. Tra questi, spiccano Shaila Gatta, Guenda Goria, Milena Miconi e Maria Monsé, tutti già molto amati dal pubblico. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, hanno buone possibilità di entrare nel cast anche la cantante neomelodica Mavi e le Donatella, ovvero Giulia e Silvia Provvedi.

Volti noti dal mondo dello spettacolo

Non mancano poi volti noti provenienti da altri contesti dello spettacolo: Manuela Villa, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron, e la Miss Italia Denny Mendez sono solo alcuni degli altri nomi svelati da Affari Italiani. A questi si aggiungono nuovi protagonisti che hanno partecipato ai casting, come la vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi Giulia Ottonello, una delle voci più apprezzate del talent, oggi affermata anche in ambito teatrale.

Il contributo di ex gieffini e cantanti

Anche il mondo del Grande Fratello è rappresentato con Pamela Petrarolo e Bernardo Cherubini, fratello del celebre cantante Jovanotti, mentre tra i cantanti che hanno fatto i provini si contano Max Paiella e Greta Manuzi. Il cast potrebbe essere completato da nomi spumeggianti e dal carattere forte come Federico Fashion Style e Jonathan Kashanian, che sicuramente porteranno una ventata di energia e simpatia al programma.

Altri vip in gara

Infine, tra gli altri vip in lizza ci sono il conduttore Gianni Ippoliti, l’attore e cantante Marco Stabile, l’attrice e imitatrice Federica Cifola e l’eclettico Peppe Quintale.