Milly Carlucci è già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, pronta a tornare a settembre con una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e volti noti. Dopo settimane di trattative serrate, la conduttrice e la sua squadra stanno mettendo a punto il cast finale, puntando a un gruppo di concorrenti dal grande appeal mediatico.

La prima concorrente ufficiale è stata svelata poco fa da Davide Maggio: si tratta di Andrea Delogu, stimata conduttrice Rai che ha finalmente accettato l’invito di Milly Carlucci dopo anni di corteggiamenti. Andrea si metterà in gioco nella pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico, pronta a farsi giudicare dalla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La sua partecipazione non solo aggiunge valore al cast, ma rappresenta anche un’occasione per promuovere il suo programma La Porta Magica su Rai Due, confermando un legame sempre più stretto tra il talent show e la rete.

Andrea Delogu non è l’unica conduttrice Rai a cimentarsi nella danza: nel corso delle passate edizioni, infatti, hanno calcato la pista anche Simona Ventura, Paola Perego, Bianca Guaccero, Lorena Bianchetti, Rosanna Lambertucci, Luisella Costamagna e, più recentemente, Ema Stokholma, amica e collega di Andrea.

Oltre alla conferma della Delogu, si rincorrono i nomi di possibili vip che potrebbero unirsi al cast: tra questi, figurano Belen Rodriguez, Barbara D’Urso, Rosa Chemical, Chanel Totti, Fabio Fognini, Martina Colombari e l’ex Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Tuttavia, alcune richieste economiche “importanti” di alcuni personaggi stanno obbligando la produzione a rivedere il budget e a fare attente valutazioni su come completare il gruppo dei ballerini.