La nuova stagione di Domenica In, che avrebbe dovuto celebrare in grande stile i 50 anni del celebre programma, rischia di partire con il piede sbagliato. L’edizione “corale” fortemente annunciata e voluta in fase di palinsesti sembra essersi già sgretolata prima ancora del debutto, tra rinunce, tensioni interne e scelte editoriali contestate. Al centro di tutto, ovviamente, Mara Venier, volto storico della trasmissione, che si ritrova ora in una posizione tutt’altro che definita.

Un’idea ambiziosa… naufragata

Lo scorso maggio era stata la stessa Mara Venier a confermare il suo ritorno per la stagione 2025, annunciando una formula innovativa: “Saranno i 50 anni di questo programma e tornerò anche l’anno prossimo, ma sarà una conduzione corale e festeggeremo tutti insieme il compleanno della trasmissione”.

La nuova linea editoriale avrebbe dovuto vedere Nek e Gabriele Corsi accanto alla conduttrice, in una dinamica più giovane e condivisa. Tuttavia, il primo si è già sfilato, mentre sul secondo ci sono forti dubbi: voci interne a Viale Mazzini riportano che anche la presenza di Corsi potrebbe sfumare prima ancora della prima puntata.

Il nodo Cerno e la mancata consultazione

Secondo quanto riportato da Fanpage, alla base della tensione ci sarebbe un altro episodio chiave: la Rai avrebbe imposto Gabriele Corsi senza consultare Mara Venier, la quale avrebbe invece proposto un profilo più giornalistico come Tommaso Cerno per dare alla trasmissione una veste più approfondita, soprattutto nella seconda parte.

Questo mancato dialogo avrebbe provocato il primo vero strappo tra la conduttrice e i vertici Rai, confermato anche dalla sua assenza clamorosa alla presentazione dei palinsesti del 27 giugno. Una mossa che, per molti, suona come un segnale di rottura.

Frattura insanabile?

Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, la frattura sarebbe ormai così profonda che in Rai sarebbero stati persino disposti a tornare indietro e offrire nuovamente a Mara la conduzione in solitaria. Ma, a sorpresa, lei avrebbe rifiutato, per evitare di passare come “la tagliatrice di teste”.

Futuro incerto: Mara verso Mediaset?

Nel frattempo, Mara Venier ha registrato un’ospitata a Tu Sì Que Vales, show di Canale 5 dove per quattro edizioni ha ricoperto il ruolo di giurata popolare. Per ora si tratta solo di una comparsata, ma c’è chi legge in questo un possibile segnale di riavvicinamento a Mediaset. E se la situazione in Rai non dovesse sbloccarsi, il passaggio all’azienda concorrente – magari come opinionista al Grande Fratello di Simona Ventura – non è più da escludere.

Domenica In rischia di affrontare la sua stagione più importante – quella del cinquantesimo anniversario – nel caos più totale. L’unica certezza, al momento, è l’incertezza: la presenza di Mara Venier non è più garantita, i co-conduttori previsti sono saltati o in dubbio, e il rapporto con la Rai appare ai minimi storici.

Il pubblico affezionato si chiede: ci sarà ancora la “zia Mara” a guidare la domenica italiana? O è davvero arrivato il momento di voltare pagina?