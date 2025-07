Dopo mesi di relazione lontano dai riflettori, Ciro Solimeno ha deciso di rompere il silenzio e rispondere pubblicamente alle continue insinuazioni sul suo rapporto con Martina De Ioannon. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi conviventi a Roma, sono finiti nel mirino di alcuni utenti social per la loro scelta di mantenere un profilo basso sulla vita privata.

Dalla scelta televisiva alla convivenza

Ciro e Martina si sono conosciuti e scelti all’interno del noto dating show di Canale 5. Una volta usciti dal programma, hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere, intraprendendo sin da subito una convivenza. Oggi, a distanza di sei mesi, la coppia è alla ricerca di una casa più grande nella Capitale, segno che la loro relazione continua a crescere.

Le critiche e il malcontento

Nonostante il loro percorso sia stato coerente e privo di clamori, non sono mancate critiche da parte di alcuni utenti che li accusano di non essere abbastanza presenti sui social. Se da un lato c’è chi apprezza la loro discrezione, dall’altro c’è chi non perde occasione per insinuare dubbi sulla solidità della relazione.

Lo sfogo di Ciro su Instagram

Stanco di doversi giustificare, Ciro Solimeno ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram:

“A volte restare in silenzio sembra la scelta più giusta. Ma ci sono momenti in cui senti il bisogno di dire le cose come stanno, con rispetto, ma anche con sincerità. So bene che anche questo messaggio potrà portare critiche, ma me ne prendo la responsabilità. Perché a un certo punto bisogna anche dire basta”.

Ciro ha poi ricordato le difficoltà iniziali, quando molti mettevano in dubbio la loro compatibilità: “Sono 6 mesi che stiamo insieme. I primi 4 li abbiamo passati sotto attacco: 'non andate bene insieme', 'lei è troppo grande', 'lui è troppo immaturo'. Eppure, nonostante tutto, abbiamo continuato ad amarci e a costruire qualcosa di vero”.

“Non dobbiamo dimostrare più nulla”

Il messaggio si chiude con una riflessione importante: “Ogni gesto viene travisato. Basta che per un giorno non pubblichiamo una storia insieme, e parte il teatrino: 'si sono lasciati', 'Ciro ha mancato di rispetto', 'Martina è stata tradita'. È diventato nauseante. [...] Lo sappiamo noi cosa viviamo, nel nostro privato, ogni giorno. Nei gesti, nelle parole, nei progetti. E questo ci basta”.

Il messaggio ai fan

Infine, Ciro Solimeno ha voluto ringraziare chi li sostiene con affetto e rispetto: “A chi ci sostiene, grazie di cuore. A tutti gli altri: il rispetto, a volte, è anche saper restare in silenzio”.