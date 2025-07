Raffaella Scuotto, nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per essere stata la scelta del tronista Brando Ephrikian, è tornata a far parlare di sé sui social. L’ex corteggiatrice, che solo poche settimane fa aveva annunciato ufficialmente la fine della relazione con Brando, è sbottata dopo l’ennesima ondata di dicerie e insinuazioni circolate sul web.

Nonostante avesse già ringraziato i fan per la vicinanza mostrata in un momento per lei delicato, la Scuotto si è vista costretta a intervenire nuovamente, questa volta con toni decisamente più duri. Alcuni screen pubblicati dalla stessa Raffaella mostrano utenti che, con apparente sicurezza, discutevano dei motivi della rottura, avanzando teorie infondate e parlando come se conoscessero dettagli riservati della coppia.

In un comunicato diffuso tramite i suoi profili, la Scuotto ha replicato senza mezzi termini: “Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. ‘Si faceva pagare tutto’, ‘l’ha lasciato tramite social’, ‘NE SO PIÙ DI TE’. Se credete di saperne solo basandovi sulle vostre percezioni, siete da denuncia. Non potete permettervi di parlare per conto degli altri come se fosse la realtà delle cose”.

Parole forti che lasciano trasparire amarezza ma anche determinazione. L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per portare avanti la mia relazione, forse anche troppo. Sono venuta a conoscenza di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno ingiustamente infangata per proteggere altri, mentendo. Dovete ringraziare sempre la mia bontà, perché se parlassi io perdereste totalmente la dignità”.