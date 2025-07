Dopo mesi di silenzi, smentite e misteriose uscite serali, Chiara Ferragni torna a far parlare di sé per motivi sentimentali. Ma questa volta non si tratta di flirt effimeri o presunti incontri segreti: l’influencer più famosa d’Italia sarebbe tornata con il suo unico compagno ufficiale dell’ultimo anno, Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della famiglia Pirelli.

Un amore mai del tutto spento

Chiara, che dopo la fine della relazione con Fedez ha mantenuto un profilo relativamente discreto (almeno sul fronte amoroso), avrebbe ritrovato l’intesa con Giovanni dopo una breve ma intensa rottura avvenuta tra febbraio e marzo 2025. In quel periodo, infatti, i due si erano allontanati a causa di alcune discussioni, e lui era stato paparazzato con l’ex moglie Nicole Moellhausen. Ma il capitolo “Nicole” è ufficialmente chiuso: lei ha un nuovo compagno e una nuova vita, mentre Giovanni sembra aver lasciato la porta del cuore aperta per Chiara.

La fiamma si riaccende a Forte dei Marmi

Come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Chiara e Giovanni si sarebbero rivisti in gran segreto a Forte dei Marmi, dove la passione tra i due sarebbe riesplosa. Non si tratterebbe però di un semplice ritorno di fiamma, ma di qualcosa di molto più profondo. La coppia avrebbe poi trascorso un romantico weekend sul Lago di Como, “certificato” da uno degli scatti più iconici dell’influencer: il letto disfatto condiviso con i follower, un classico segnale in codice per chi sa leggere tra le righe.

Progetti importanti (e molto seri)

Ma non è finita qui: sempre secondo Parpiglia, Chiara avrebbe confidato ad amici stretti il desiderio di allargare la famiglia. Non solo quindi un ritorno di coppia, ma la volontà concreta di dare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria, i due figli nati dal matrimonio con Fedez. “A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?”, scrive Parpiglia.