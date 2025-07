Chiara Nasti, influencer tra le più seguite in Italia, ha scelto di mostrare un lato di sé finora poco conosciuto, aprendo il cuore ai suoi follower con un racconto intimo e sincero. Attraverso un post social carico di emozione, la moglie di Mattia Zaccagni ha condiviso alcune foto che raccontano i momenti difficili vissuti negli ultimi anni, accompagnandole con un lungo sfogo che ha messo a nudo fragilità, paure e un percorso di rinascita.

Da sempre Chiara è nota per la sua schiettezza e determinazione, qualità che le hanno attirato sia fan devoti sia critiche spesso dure. Lei stessa ammette di non aver mai voluto essere “una vittima” o piacere a tutti i costi, ma di aver sempre coltivato una forte empatia per ciò che conta davvero. Tuttavia, dietro la sua immagine grintosa, si è nascosto un periodo segnato dal dolore e dall’angoscia.

Il buio e la crisi

“Ad un certo punto IL BUIO…”, scrive Chiara, raccontando di come, nonostante la presenza di una famiglia amorevole, abbia iniziato a sentirsi persa, sopraffatta dalla confusione e dalla solitudine, soprattutto dopo la nascita della sua piccola Dea. La pressione emotiva è sfociata nei primi attacchi di panico e nella necessità di assumere psicofarmaci per un breve periodo, una scelta dolorosa ma necessaria per affrontare quella crisi profonda.

La svolta e il percorso di rinascita

La svolta è arrivata grazie a incontri decisivi e al sostegno di una persona “stabile” che l’ha incoraggiata a rivolgersi a un professionista per un percorso di aiuto. “Mi sono attivata dritta come un treno”, racconta, sottolineando la sua volontà di ritrovare sé stessa e la serenità, per sé e per i suoi bambini.

Oggi Chiara si definisce una donna consapevole e libera, che vive il presente con calma e determinazione, senza farsi condizionare dal giudizio altrui. “Volere è potere”, scrive, invitando chi la segue a non perdere mai di vista sé stessi, a rispettarsi e a cercare di essere la versione migliore di sé, nonostante le sfide della vita.

Un messaggio di autenticità e speranza

Il messaggio finale dell’influencer è un inno alla vita, alla forza dell’empatia e all’autenticità: “Non cerco consensi e non sarò mai quella che ti dirà quello che vuoi sentirti dire per far colpo sulla massa. Sarò sempre me stessa, con tutti i pro e i contro”.