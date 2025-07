Stefano De Martino si conferma una delle sorprese più positive per la Rai negli ultimi tempi. Dopo il suo debutto alla conduzione di Affari Tuoi su Rai Uno, pochi avrebbero scommesso che avrebbe raggiunto e persino superato i risultati di un volto consolidato come Amadeus. E invece, il 35enne napoletano ha dimostrato di saper catturare l’attenzione del pubblico con ascolti da record: puntate che hanno superato i sette milioni di telespettatori e toccato il 32% di share, numeri impressionanti per un programma in prima serata.

Il successo di Stasera Tutto è Possibile

Anche l’ultima edizione di Stasera Tutto è Possibile ha ottenuto ottimi riscontri, con una media di oltre 2,2 milioni di spettatori e il 15% di share. Questi risultati hanno convinto la Rai a confermare Stefano alla guida del programma per un’altra stagione, consolidando così il suo ruolo di protagonista nel palinsesto della rete ammiraglia.

Le voci di tensione con la Rai

Tuttavia, nei mesi scorsi erano circolate alcune voci su una presunta tensione tra il conduttore e i vertici di Viale Mazzini. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, la Rai avrebbe manifestato qualche fastidio per la forte esposizione mediatica di Stefano De Martino nell’ambito della cronaca rosa. Gossip legati a ritorni di fiamma con Belen Rodriguez, flirt con altre personalità e nuove storie d’amore avrebbero alimentato una certa preoccupazione tra i dirigenti, che avrebbero chiesto al presentatore di mantenere un’immagine più “pulita e familiare” per essere un volto di punta del servizio pubblico.

La smentita di Stefano De Martino

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, De Martino ha smentito categoricamente queste indiscrezioni: “Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro”. Con queste parole, Stefano ha voluto mettere a tacere i rumors e ribadire la sua serenità nel rapporto con la Rai.

Nuove prospettive insieme a Gianni Morandi

Il conduttore ha anche confermato il suo ritorno a Stasera Tutto è Possibile, mentre si è mostrato più cauto riguardo alle voci che lo vedrebbero affiancare Gianni Morandi in un nuovo programma in prima serata. “Ci siamo trovati molto bene, è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è! Adesso vediamo che cosa ci riserverà il futuro”, ha dichiarato.