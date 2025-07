Un amore che ha saputo superare ostacoli e ritrovare la sua strada: Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono pronti a compiere il grande passo. Il calciatore ha sorpreso la vincitrice del Grande Fratello Vip con una romantica proposta di matrimonio, suggellata da un anello da sogno. La risposta di Paola? Un entusiastico e commosso: “Mille volte sì!”.

Una storia fatta di cadute e rinascite

La relazione tra Paola e Raoul era stata ufficializzata nel giugno del 2023, ma l’amore tra i due era già nell’aria da tempo. Tuttavia, come spesso accade, non tutto è stato sempre perfetto: all’inizio del 2024, la coppia ha vissuto un momento di forte crisi che li ha portati, temporaneamente, a separarsi.

Nonostante la distanza, i sentimenti non sono mai venuti meno. Paola e Raoul, infatti, hanno sempre continuato a nutrire speranza per il loro futuro insieme, e dopo qualche settimana di riflessione e silenzio, hanno deciso di riprovarci. Un ritorno che li ha resi ancora più forti.

L’annuncio a Verissimo e l’amore ritrovato

Il racconto della loro storia è stato condiviso con il pubblico durante un’intervista a Verissimo, dove la coppia ha ripercorso le tappe della loro relazione, dal primo incontro alla crisi, fino alla rinascita del loro amore. Da allora, nessuna nube ha oscurato il loro legame: la coppia è apparsa sempre più unita, complici in ogni occasione pubblica e privata.

La proposta: un momento da favola

Ed è così che, in un momento di grande intimità e romanticismo, Raoul Bellanova ha deciso di fare la proposta più importante: inginocchiandosi con in mano un anello scintillante, ha chiesto a Paola di diventare sua moglie. L’ex vippona non ha esitato a rispondere con entusiasmo, condividendo poi con i suoi fan un post dolcissimo su Instagram.

Tra le foto pubblicate: lo splendido anello, sorrisi radiosi, abbracci pieni d’amore e lacrime di gioia. A far da cornice alle immagini, la frase che ha emozionato tutti: “Mille volte sì!”.