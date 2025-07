Dopo dieci anni di successi e colpi di scena, il Grande Fratello Vip rischia seriamente di non tornare nell’autunno 2025, segnando forse la fine di un’epoca per uno dei reality show più longevi e amati della televisione italiana. Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, il format condotto da Alfonso Signorini potrebbe saltare a causa di un problema non da poco: la difficoltà di trovare personaggi famosi disposti a partecipare senza richiedere cachet astronomici.

La crisi nel reperire concorrenti vip sembra essere il vero tallone d’Achille della produzione. Mentre i volti noti restii a mettersi in gioco sono sempre di più, chi invece si mostra disponibile pretende cifre che mettono a dura prova il budget del programma. Una situazione che ha spinto Mediaset a riconsiderare il futuro del reality, almeno nella sua versione “Vip”.

Il rilancio con Simona Ventura e il ritorno alle origini

In questo contesto, Mediaset ha deciso di puntare su un ritorno alle origini con il Grande Fratello Nip, affidandone la conduzione a Simona Ventura. L’intenzione è quella di rispolverare la formula originale del reality, ora che si festeggia il quarto di secolo dalla prima storica edizione del 2000. Durante la presentazione dei palinsesti dello scorso luglio, Pier Silvio Berlusconi non ha escluso del tutto la messa in onda del GF Vip, ma 4a lasciato intendere che una pausa potrebbe essere salutare sia per il pubblico che per la produzione.

Alfonso Signorini e un decennio di sfide

Alfonso Signorini ha guidato il Grande Fratello Vip dal 2019 al 2024, affrontando anni complessi e scenari inediti, dalla pandemia alle edizioni prolungate fino a sei mesi. Non sono mancati stratagemmi e rotazioni di concorrenti per mantenere alta l’attenzione, ma con il tempo il format sembra aver perso parte del suo appeal originario. La possibile sospensione dell’edizione Vip non sarebbe dunque solo una questione economica, ma anche un momento di riflessione su come rinnovare un prodotto che ha segnato la storia recente della televisione italiana.