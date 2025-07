Siamo solo a metà del viaggio nei sentimenti, ma il termometro emotivo di Temptation Island ha già raggiunto livelli incandescenti. Dopo tre puntate cariche di tensioni, confessioni e scoperte dolorose, è in arrivo il primo vero tradimento “ufficiale” della stagione. E il protagonista non poteva che essere lui: Simone Margagliotti, il personal trainer 28enne noto al pubblico anche per le sue convinzioni da terrapiattista e le frasi diventate virali sui social.

Le parole che hanno fatto male…

Già due settimane fa Simone aveva lasciato di stucco la fidanzata Sonia — e gran parte del pubblico — con una confessione tutt’altro che romantica: “Nella vita nessuna donna mi ha rifiutato. Ne ho avute tante, tante, tante…”.

Un discorso che ha fatto infuriare Sonia e acceso il dibattito online. Simone ha ammesso di aver tradito Sonia anche prima del programma, dichiarando: “A volte, poi, commetti pure delle azioni che fai, non perché le vuoi fare, ma perché ti senti di farle…”.

… ma ora arrivano i fatti

Secondo quanto rivelato da Dagospia, nelle prossime due puntate — in onda mercoledì e giovedì sera su Canale 5 — Simone passerà dalle parole ai fatti, consumando un vero e proprio tradimento con una tentatrice. E no, non si tratta di Eva Giusti, la single con cui sembrava inizialmente avere un certo feeling. Il nome della nuova tentatrice non è stato ancora svelato, ma si parla di un “incontro ravvicinato del terzo tipo”.

Sonia chiede il falò di confronto

Dopo aver subito in silenzio per settimane, Sonia deciderà finalmente di reagire: chiederà un falò di confronto immediato. Le opzioni sono due: vendicarsi, magari avvicinandosi a un tentatore per “pareggiare i conti”, oppure chiudere la storia definitivamente dopo aver avuto la conferma che temeva.

“Appassionati di corna, tenetevi forte!”

Così titola ironicamente Dagospia, preannunciando una delle puntate più scottanti e turbolente degli ultimi anni. Simone, già nel mirino del pubblico per le sue uscite discutibili, si prepara ad affrontare la rabbia di Sonia e probabilmente anche quella del web.

Meme, polemiche e un addio imminente?

Simone Margagliotti è già stato protagonista di diversi meme virali, grazie a frasi come: “Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona.”; “La Terra è piatta e l’amore ha i suoi cicli”. Ma ora, dietro le battute, si nasconde il dolore di una relazione che sembra arrivata al capolinea.

Appuntamento su Canale 5, mercoledì e giovedì in prima serata, per scoprire se Sonia deciderà di perdonare o se, come molti spettatori si augurano, Simone dovrà tornare da solo… e con qualche teoria in meno.