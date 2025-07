Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono senza dubbio una delle coppie più seguite e discusse dell’attuale edizione di Temptation Island. I due avvocati hanno conquistato l’attenzione del pubblico fin dalla prima puntata, soprattutto per l’esuberanza di Alessio, che ha ammesso apertamente di non aver mai amato Sonia, scatenando una forte reazione emotiva da parte della compagna.

Il percorso nel villaggio e la rottura

Il momento di svolta è arrivato dopo soli due giorni nel villaggio: Sonia ha chiesto un falò di confronto, ma Alessio ha deciso di non presentarsi, aumentando tensioni e delusioni. Successivamente però, è stato proprio lui a richiedere un faccia a faccia, che Sonia ha rifiutato. Dopo un periodo di distacco – Alessio isolato in albergo e Sonia che ha continuato il suo percorso offrendo supporto alle altre fidanzate – è finalmente arrivato il confronto ufficiale nella terza puntata. Ma quell’incontro non ha portato a una ricomposizione: lui, infatti, ha deciso di lasciare il programma da solo.

La possibile riconciliazione dopo il reality

Intanto, un’indiscrezione raccolta da Deianira Marzano rivela il possibile epilogo nella relazione tra i due avvocati: secondo un utente originario dello stesso paese di Sonia e Alessio, i due sarebbero tornati insieme e vivrebbero addirittura sotto lo stesso tetto.

“Notizia 100% vera”, ha scritto la fonte anonima, aggiungendo che Alessio è stato visto in vacanza da solo ma che, molto probabilmente, fino alla fine della messa in onda del programma la coppia non può mostrarsi pubblicamente insieme per via di una clausola contrattuale.