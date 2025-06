Alessandra Celentano è stata ospite del podcast In Camerino condotto da Marcello Sacchetta. Nel corso della chiacchierata, la prof di Amici tirato una frecciatina che sembrava indirizzata alla sua ex collega Veronica Peparini. Quando le è stato chiesto, infatti, se avesse avuto mai una coppia per un suo alunno, lei ha risposto: “Ma jamais! Allora intanto proprio non esiste! É una cosa che non esiste e non deve esistere e la trovo una roba neanche pensabile. Con me non è capitato e non capiterà mai ma sì, è capitato. Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”.

Sui social gli utenti si sono scatenati in quanto l’affermazione è sembrata una frecciatina all’ex collega Veronica Peparini, che ha intrapreso - dopo la fine del programma - una relazione con l’allievo Andreas Muller.

Nel frattempo, fervono i preparativi per il matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller. Dall’amore tra la nota coreografa e il ballerino, che hanno venticinque anni di differenza, sono nate le gemelline Ginevra e Penelope. La coppia si sposerà con il rito civile, e nei giorni scorsi al Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni di matrimonio, pubblicate dal settimanale Chi.

Lo scorso dicembre, Veronica e Andreas avevano annunciato a Verissimo la volontà di sposarsi, raccontando i retroscena sulla proposta di matrimonio, avvenuta a La Talpa. La fatidica domanda era arrivata dietro le quinte del reality condotto da Diletta Leotta: nel bel mezzo di un gioco, il ballerino si era inginocchiato e a sorpresa aveva chiesto la mano alla compagna davanti a tutti. “Siamo state due persone che hanno deciso di vivere l’amore contro pregiudizi, barriere. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo. Abbiamo messo al mondo due meraviglie che si chiamano Penelope e Ginevra e oggi voglio fare un passo in avanti nella nostra relazione, voglio fare un passo avanti in questa relazione, quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi. Ne abbiamo fatte tante di follie”, le parole di Muller, prima di porgere l'anello alla Peparini. La coreografa, ricordando quel momento, aveva raccontato ancora incredula: “Mi avevano tolto gli anelli per un gioco e mai mi sarei aspettata questa proposta”.