Pochi istanti fa, il profilo ufficiale di Temptation Island ha annunciato la quinta coppia ufficiale della nuova edizione: si tratta di Sarah e Valerio.

“Sono Sarah, ho 24 anni, e da cinque sono fidanzata con Valerio e attualmente conviviamo. Abbiamo scritti entrambi a Temptation Island e quest’anno siamo stati richiamati. In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate, quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me”.

“Ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah perché ho scoperto due chat con due uomini diversi, e se lei si è iscritta al programma per sapere se io sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa”.