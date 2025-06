Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati due dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Com’è noto, all’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana si era presa una cotta per il modello milanese, con il quale, come si è scoperto in seguito, aveva avuto dei contatti già prima che entrambi varcassero la soglia della porta rossa. Con il passare delle settimane, poi, il rapporto tra i due si è logorato al punto tale da essere diventati acerrimi “nemici”. Lorenzo ha intrapreso una frequentazione con Shaila Gatta, giunta poi al capolinea – per volontà dell’ex velina - durante la finale del GF dello scorso 31 marzo, mentre Helena ha iniziato una storia d’amore con Javier che – al netto delle polemiche degli ultimi giorni – prosegue anche adesso che il reality è terminato.

Adesso, i due ex gieffini potrebbero lavorare insieme. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, sia Helena che Lorenzo avrebbero sostenuto il provino per un nuovo programma targato Amazon Prime Video, “ognuno per conto suo". Le registrazioni dovrebbero partire ad agosto e pare si tratti di un format completamente nuovo.

Lorenzo Spolverato su Helena Prestes: “Lei era persa di me”

“Non sono mai stato innamorato di Helena. Se fossi stato furbo, avrei cominciato una relazione con lei che era persa di me e, uscendo dalla Casa, avrei ottenuto molti più consensi - ha dichiarato Lorenzo a Fanpage.it - Per Shaila è stato solo un modo di attaccarsi anche a questo aspetto. Sono cose che le sono state inculcate, ha voluto ripulire la situazione anche sul fronte dei fan di Helena. Shaila ha sempre detto che di fan e social non le è mai interessato nulla ma, col senno di poi, posso dire che sono aspetti che le interessano e non poco”.