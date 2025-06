Greta Rossetti è stata una delle protagoniste della passata stagione televisiva targata Mediaset. E’ stata prima tentatrice di Temptation Island e poi concorrente del Grande Fratello, dove ha trovato l’amore con Sergio D’Ottavi. Una relazione, quella con il dj laziale, giunta però ai titoli di coda alcune settimane fa. Nelle ultime ore, intanto, l’ex gieffina è finita al centro delle polemiche. Ma cos’è successo?

A quanto pare, nonostante la sua paura di volare, ha preso un aereo ed è andata ad Ibiza con un gruppo di amici. Inizialmente il viaggio avrebbe dovuto portarla a Barcellona, ma sembra che i programmi siano cambiati in corso d’opera, e l’ironia del web non si è fatta attendere: “L’utima di GreGre è dire di essere stanca perché arrivata stamani ad Ibiza dopo un cambio rotta (?) perché è successo qualcosa (?) a Barcellona quindi ha ripiegato su Ibiza (francy cristallo che è con lei ieri sera già metteva storie con geotag ad Ibiza)”, scrive un utente.

E anche dopo le varie insinuazioni riguardo alla ritrovata amicizia con Perla Vatiero (sua ex rivale in amore) e Francesca Sorrentino, che la sfrutterebbero per creare hype, Greta ha deciso di replicare: “Che posso dirvi? Sto facendo questa storia solo perché non ho nulla da fare, mi sto rilassando altrimenti non l’avrei mai fatta, ma per dirvi allora: quando non postavo con nessuno ero sola, non avevo amici ero una disperata; ora che sono in vacanza con i miei amici, cari amici, niente… mi sono fidanzata perché se posto una foto con un mio amico è il mio fidanzato, ieri mi avete detto che è uno, perché ne ho postato uno, oggi un altro perché ne ho postato un altro. Voi siete malati. Cioè voi non avete amiche e amici? Allora le mie amiche mi usano, i miei amici sono miei fidanzati, ma come vivete? Voi avete dei problemi eh! Vabbè, comunque io continuo a prendere il sole qua che mi sto rilassando!”.