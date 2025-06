Quando lo scorso settembre ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici, TrigNo era fidanzatissimo con la modella Ege Monaco. Tuttavia, dopo appena un mese e mezzo di permanenza nella casetta, il cantante ha iniziato a flirtare con Chiara Bacci, e ad ottobre la sua ex è sbottata sui social, insultando pesantemente sia lui che la ballerina: “Lei è una grande zo**ola perché sapeva che lui stava con me e invece non le è fregato nulla”.

Ege ha rivelato di essere finita in terapia dopo i tradimenti di TrigNo, e adesso si è sfogata anche in una lettera, nella quale ha spiegato che il tradimento e l’addio del cantante le hanno riaperto vecchie ferite, come quelle legate all’abbandono: “Caro Trigno, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia. – si legge su Di Più –. Ti scrivo questa lettera perché voglio dirti che non vivevo più e non stavo affatto bene. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita. Mi hai davvero cancellata e sei andato avanti. Io ho sempre provato un sentimento reale”.

L’ex fidanzata del cantante ha poi confessato che tra le cose che l’hanno toccata di più c’è un brano di TrigNo, A un passo da me: “Quella canzone è ispirata a me. C’è una strofa che parla di una valigia, una frase mia, legata a quando ero una bambina che cercava una famiglia”.

Questa è la strofa alla quale si riferisce la Monaco: “A un passo da me, anche se non partirai. Mi vedo sempre solo con quella valigia in mano. Cerco un cielo che ricordi quei momenti tristi solamente per dire a me stesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori, ai truffatori, ai nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni sarò sempre libero, sarò sempre a un passo da te, a un passo da te, a un passo da me”