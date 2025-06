La storia d’amore tra TrigNo e Chiara Bacci prosegue a gonfie vele anche adesso che Amici 24 è giunto al capolinea.

“Lei è stata una parte importante del mio percorso qui dentro. Cosa posso dire? È stupenda e non vedo l’ora di riabbracciarla. Qui mi è sempre stata vicina e mi ha anche aiutato a smussare alcuni lati spigolosi del mio carattere – aveva dichiarato il cantante -. Mi manca, così come mi mancheranno tutti i miei compagni dopo la fine di questa avventura. Anche in casetta io e lei ci raccontavamo ogni cosa ed è stato davvero meraviglioso condividere questa esperienza con lei”.

Tuttavia, al momento del suo ingresso nella scuola, TrigNo era fidanzato con la modella Ege Monaco. All’epoca, quest’ultima aveva anche difeso pubblicamente l’ormai ex fidanzato quando si ipotizzò di un avvicinamento a Teodora: “Siamo fidanzati! Ma che poveri che siete nel dire certe cose”. Ma TrigNo non si è avvicinato a Teodora, bensì a Chiara Bacci. Ad ottobre, mentre i due allievi di Amici iniziavano a flirtare in casetta, i fan notarono che lui e Ege avevano smesso di seguirsi su Instagram, e pochi giorni dopo, quest’ultima pubblicò una frase eloquente: “Tutti gli uomini sono bugiardi”.

Poi, quando Chiara e TrigNo hanno iniziarti a scambiarsi effusioni e coccole, Ege Monaco non ha più retto ed è sbottata sui social: “Lei è una grandissima zo****a, perché sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci. E lui è un grande str***o come lo sono molti uomini. Confido nel karma e nel tempo che rivelerà il vero volto di queste persone. Chiara che gioisce per la fine della mia relazione e per la mia sofferenza non fa altro che confermare l’appellativo che le ho dato prima. E mi rivolgo a te Chiara… tienitelo! Però sappi che certe persone non cambiano e che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quando l’ho conosciuto era già un traditore e ho visto che continua ad esserlo e la cosa non cambierà di certo e allora tanti baci”.

Questa settimana, la modella questa settimana è finita sulla copertina del magazine Di Più, e alla rivista ha confidato: “Caro Trigno, tu mi ha tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia”.