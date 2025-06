Chi sono i naufraghi più pagati dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. A svelarlo è stato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Il giornalista ha raccontato che il concorrente che è riuscito ad avere un cachet più cospicuo è Mario Adinolfi, che percepirebbe 15 mila euro a settimana. Lo segue a ruota Patrizia Rossetti (12 mila euro, sempre a settimana). Poi c’è Loredana Cannata, che ne prende 8 mila a settimana. Cifre che, se confermate, sarebbero molto più alte rispetto all’ultima edizione condotta da Ilary Blasi nel 2023. In quell’occasione, infatti, Marco Mazzoli disse di percepire 6 mila euro a settimana: “Quanto ho guadagnato? 6 mila euro a settimana e rimanendo le dieci settimane del programma ho guadagnato la cifra massima. Però si parla sempre di cifre lorde e anche sulla vincita finale come vi ho detto va tolta la metà subito e poi la parte per i manager”.

L’anno scorso è stato invece Pietro Fanelli a rivelare il suo cachet (100 euro al giorno): “Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana”.